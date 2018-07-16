Banko iddaa maçı arayanlar buraya! İsveç...
Dünya Kupası'nın sona ermesiyle gözler yeniden İskandinavya'ya çevrildi. Yaz aylarının iddaa açısından vazgeçilmezi olan İsveç'te banko maç var! İşte detaylar...
Elfsborg
- Orta sahanın önemli ismi Simon Lundevall sarı kart cezalısı.
- Tecrübeli stoper Jorgen Horn ve 97 doğumlu sağ bek Christopher McVey sakat.
- Ligde oynadıkları son 3 maçın tamamı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST bitti. (3 maç - 11 gol izledik)
Hammarby
- Savunmanın kilit parçalarından Bjorn Paulsen sarı kart cezalısı.
- Stoper Simon Sandberg dizinden sakatlandı, menajer Stefan Billborn ile arası açık olan Erkan Zengin'in durumu da belirsiz.
- Ligde bu sezon deplasmanda oynadıkları 5 maçın tamamı karşılıklı gollere sahne oldu, 4'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.
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