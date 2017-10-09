Bankamatik golcüsü

Hollandalı golcüden umudu kesen Fenerbahçe teknik heyeti de oyuncunun üzerine çok fazla gitmiyor ve tamamen iyileşmesini bekliyor.



3 hafta sürmesi beklenen sakatlığı yaklaşık 35 gün geçmesine rağmen tam anlamı ile iyileşmeyen Hollandalı golcü bireysel antrenmanlar yapıyor ve tabiri caiz ise kafasına göre takılıyor.



Aykut Kocaman ve ekibi ise Janssen, Soldado ve Fernandao’dan sonra 4. Forvet pozisyonuna düşen Hollandalı oyuncuya ilgi göstermiyor ve onun takıma döneceğine inanmıyorlar. Bu nedenle Hollandalı yıldız artık bir bankamatik futbolcusu görünümüne bürünmüş durumda. Yani parasını alıyor ve takıma en küçük bir katkı sağlanmıyor. Bankamatik çalışanı tabiri geçmişte bazı devlet memurları için kullanılıyordu. Bazı devlet memurları işe gitmeden maaşlarını alıyorlar ve bu durum tepkilere yol açıyordu.



Hollandalı oyuncu için yolun sonu devre arası olarak görülüyor. Eljif Elmas’ın izninin çıkması ve mukavelesinin imzalanmasının ardından transfer tescil dönemi bittiği için kadroda kalabilen Hollandalı oyuncu devre arasında kesin olarak kadrodan çıkartılacak.

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