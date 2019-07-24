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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
24.07.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Banega ve Falcao'da kritik gelişme! Transfer... | Son dakika haberleri...

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Banega ve Falcao'da kritik gelişme! Transfer... | Son dakika haberleri...

Sevilla, Banega’nın yerine bir transfer daha yaparak Gudelj’i kadrosuna kattı. Böylece Arjantinli yıldızın ayrılığının önünde engel kalmadı. Falcao konusundaki müjdeyi ise menajer Ahmet Bulut verdi: Aslan’ın şansı yüzde 50.

Transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam eden ve takviyeleri ligin ilk haftasına yetiştirmeye çalışan Galatasaray, kritik gelişmelerle karşı karşıya. Sarı- Kırmızılılar’ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Banega, önceki gün taraftarların tepkisi sebebiyle gemileri yakarken, kulübü Sevilla da Arjantinli yıldızın yerine bir orta saha transferi daha yaptı ve Nemanja Gudelj’i renklerine bağladığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Banega’nın Sevilla’dan ayrılması için bir engel kalmadı. Galatasaray cephesi 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tangocu’nun transferini bitirmeye çalışacak.

‘Her şey çok sıcak’

Bir diğer önemli gelişme de Radamel Falcao cephesinde yaşandı. Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes ile birlikte çalışan ve Kolombiyalı golcünün transferine dahil olan Ahmet Bulut, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bulut, ilk adımların atıldığını belirterek, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kolay değil ama adımlar atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50” dedi. Ahmet Bulut, Falcao’nun Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığını ifade etti, ancak bu transferin bonservissiz gerçekleşmesinin zor olduğunu da dile getirdi.

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