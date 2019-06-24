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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
24.06.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Banega ve Chicharito transferleri Diagne’nin satışını bekliyor!

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Banega ve Chicharito transferleri Diagne’nin satışını bekliyor!

UEFA’nın Finansal Fair Play kurulları doğrultusunda geçen sezon anlaşma imzalayan ve bu anlaşmanın gereklerinden biri olarak da oyuncu satışı yapmadan bonservis ücreti ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef Senegalli golcüsü Mbaye Diagne’nin resmen satılması.

Sarı-kırmızılılar bu satışın ardından el sıkıştığı yıldız oyuncuların kulüplerine ödeme yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da transfer çalışmalarına hız veren yönetim kurulu transferini imza aşamasına getirdiği isimlerin başında gelen İspanyol ekibi Sevilla’da forma giyen Arjantinli oyuncu Ever Banega ve West Ham United’ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez'i 'Chicharito’ kampa yetiştirmek istiyor.

DIAGNE 15 MİLYON EURO

Suudi Arabistan’ın Al Nasr ve Al Shabab kulüpleri, yakından ilgilendikleri Mbaye Diagne için Galatasaray ile bu hafta son kez hafta masaya oturacak. İki kulübün de 10 milyon Euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini sarı kırmızılı kulübe iletti. Galatasaray’ın ise toplamda minimum 15 milyon Euro istediği ve iki takımın yöneticilerine bu durumu ilettiği öğrenildi. Galatasaray’ın bu hafta Diagne için verilecek en iyi teklifi kabul edeceği ve transferini resmileştireceği öğrenildi.

Galatasarayda flaş gelişme Transfer iptal oldu
Galatasaray'da flaş gelişme! Transfer iptal oldu

ŞENER TAMAM, SIRA ADEM VE YUSUF’TA

Galatasaray’da yerli oyuncu harekatı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray’ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak.

Öte yandan bonservisi elinde olan Adem Büyük de büyük olasılıkla Galatasaray’ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Galatasaray’ın yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. 26 yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

Chicharito La Liga'da Real Madrid forması giymişti...

Banega ve Chicharito transferleri Diagne’nin satışını bekliyor

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