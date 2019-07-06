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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
06.07.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Banega transferinde son dakika! 1 milyon euro...

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Banega transferinde son dakika! 1 milyon euro...

Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, her ne kadar Banega’nın piyasasını yükseltmeye çalışsa da Galatasaray’ın son teklifiyle bonservis pazarlığındaki farkı 1 milyon Euro’ya kadar indirdiği öğrenildi. Taraflar anlaşırsa, Arjantinli imzaya hazır.

Galatasaray’ın bu sezon transferdeki en kritik hamlesi olması beklenen Ever Banega’da son dakika...

Sarı-Kırmızılı yönetim, Sevilla ile yapılan bonservis pazarlığında aradaki farkı 1 milyon Euro’ya kadar indirdi.

Galatasaray’ın son teklifinin 5.5 milyon Euro olduğu, İspanyol kulübünün ise 6.5 milyon Euro peşin para talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın bonservis teklifini birkaç taksit halinde önerdiği de gelen haberler arasında.

Her ne kadar Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, “Banega satılık değil” diyerek piyasayı yükseltmeye çalışsa da tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

14 Temmuz’a kadar bekleniyor
Ever Banega cephesinde ise değişen bir şey yok. Arjantinli yıldızın menajeriyle mutabakat sağlandı. Kulüplerin el sıkışması halinde, Banega’nın resmi imzayı atmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkması bekleniyor.

Galatasaray açısından tek hayal kırıklığı, 31 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna yetişmemiş olması.

Ancak Avusturya kampı öncesi 14 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışacak olan Galatasaray’da, Banega’nın Florya’daki idmanlara katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

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