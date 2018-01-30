Bana gelme hocaya git

ASLINDA köprüleri Türk Telekom Stadyumu’nda attı! 17.3 milyon Euro bonservisle Stoke City’nin yolunu tutan Ndiaye, İngiltere’de forma giymek için 1.3 milyon Euro’luk alacağından vazgeçti. Transferin perde arkasında ise ilginç detaylar vardı. Badou Ndiaye’nin, menajeriyle birlikte statta başkan Mustafa Cengiz’le görüşmek üzere talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrılığı kafasına koyan Ndiaye, 25 Ocak 2018’de başkan Cengiz ile görüşmek istedi.

“TÜM YETKİ HOCADADIR”

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, bu konuyu hemen Sportif AŞ Yönetim Kurulu’ndaki kurmaylarına iletirken, Ndiaye’yi makamında kabul etmedi ve Senegalli futbolcu ile görüşmedi. Cengiz, yöneticileri aracılığıyla, “Bu konuda konuşacağınız tek kişi Fatih Terim’dir. Bu karar Fatih hocanındır. Florya’da her türlü konuda yetki Fatih hocanındır. Bu yüzden benimle konuşmanızın anlamı yok” dedi.

Senegallinin, bu olayın ardından Florya’daki kampta teknik direktör Fatih Terim ile görüştüğü ortaya çıktı.

ALACAKLAR ÖDENECEK SORUN KALMAYACAK

VE 31 Ocak sorunsuz atlatılacak. UEFA FFP kriteri kapsamında bugün sarı kırmızılı futbolcuların tamamından, ‘borçsuzluk kağıdı’ alması gereken Galatasaray yönetimi bu engeli aştı. Ndiaye’nin, Stoke City’ye transferiyle oluşan gelirle Galatasaray, futbolcuların alacaklarını hesaplarına gün içinde hesaplarına yatıracak. UEFA’ya da gerekli belgeler gönderilerek, Galatasaray adına olası bir sorun da ortadan kaldırılacak.