Balotteli müjdesi! Transfer...
Olimpik Marsilya'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 28 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, dün yaptığı resmi açıklamayla Sarı Lacivertli kulübe müjdeli haberi verdi.
Devre arasında Nice'ten ayrılarak bir başka Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemin meşgul ediyordu.
Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi için girişimde bulunduğu öne sürülen 28 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, dün resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Sarı Lacivertliler'e müjdeyi verdi.
Marsilya için bir veda mesajı yayımlayan Balo, "Hedeflerimize ulaşamamış olsak da bu harika 5 ay için antrenörümüz, teknik ekip, takım arkadaşlarım, başkan ve yöneticiler ve taraftara teşekkür ediyorum. Hepinize gelecek yıllarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bonservisi elinde olan yıldız isim, sezonun ikinci yarısında Marsilya'yla çıktığı 15 maçta 8 kez fileleri sarstı. Balo'nun menajerliğini yapan Mino Raiola, oyuncularına bağladığı yüksek maaşlı kontratlarla biliniyor.
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Balotelli'nin attığı golden sonra çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması olay olmuştu...
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