Balotelli'yi bir de Mourinho'dan dinleyin

Nice'te futbol yaşamını sürdüren Mario Balotelli bugün 27 yaşına girdi. Saha içindeki sıradışı tavırlarıyla bilinen İtalyan futbolcuyu en iyi analtan olaylardan birini teknik direktör Jose Mourinho anlattı.
Portekizli çalıştırıcı Inter'de bulunduğu dönemde yıldız oyuncu ile olan bir anısını şöyle anlatıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Kazan ile oynayacakık. Tüm forvetlerim sakattı. Diego Milito yoktu, Samuel Eto'o yoktu. Gerçekten başım dertteydi ve elimde bir tek Mario vardı.
Maçın 42. dakikasında sarı kart gördü, soyunma odasındaydık. Devre arasın konuşmamın 15 dakikasının 14'ünü Mario'ya harcadım.
Ona dedim ki: "Mario seni değiştiremem. Kulübede başka forvetim yok, o yüzden kimseye dokunma ve sadece topla oyna. Top kaybedersek kovalama. Biri seni provoke ederse oralı olma. Hakem bir hata yaparsa tepki verme."
46. dakikada kırmızı kart gördü.