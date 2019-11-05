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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza

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Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza

Hellas Verona, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderlerinden Luca Castellini'nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasakladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderlerinden Luca Castellini'nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasakladı.

İtalya'da hafta sonu oynanan, ev sahibi Hellas Verona'nın Brescia'yı 2-1 yendiği maçta, Brescialı oyuncu Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahürat yapılması, Balotelli'nin buna tepki olarak topu tribünlere atması çerçevesinde başlayan tartışmalar sürerken, cezai yaptırımlar da gelmeye başladı.

Yaşananlara ilişkin bir röportajında "O, İtalyan çünkü vatandaşlığı var, aslında tam bir İtalyan değil" diyen Hellas Verona'nın tribün lideri Castellini'ye kulüpten ceza geldi.

Sarı-mavili kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Castellini'nin ifadelerinin kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi şekilde aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu kişinin 30 Haziran 2030'a kadar tribünlere girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Serie A Lig Birliği Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea da Balotelli'ye ırkçı tezahüratların yapıldığı Bentegodi Stadı'nın doğu tribününe bir maç kapama cezası verdi.

Mario Balotelli'nin geçen sezonki Fransa kariyerinden kesitler izliyoruz...

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