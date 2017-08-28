BALOTELLİ'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP!

Fransa Ligi'nde deplasmanda ligin zayıf takımlarından Amiens'e 3-0 yenilen Nice'te eleştiri oklarının hedefinde Mario Balotelli var. Nice teknik direktörü Lucien Favre'de Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Napoli ile oynanan maçın ardından ''Balotelli'yi daha erken oyundan almalıydım. Sahada yoktu'' eleştirisini yapmıştı.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Balotelli, hakkında yapılan eleştirilere Instagram sayfasından cevap verdi. İtalyan golcü, ''Nice'i bu kötü durumdan çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Son maçta sakat sakat oynadım. %50 bile hazır değildim. Tam iyileşmeden dönmek istedim çünkü takıma yardım etmek istiyordum. Ama hepinizin gördüğü gibi işe yaramadı'' açıklamalarında bulundu.

Nice, Fransa Ligi'nin ilk 4 haftasında sadece bir galibiyet alabildi ve 3 maçtan mağlup ayrıldı. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de Napoli'ye elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.