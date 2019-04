Balotelli'den derbi çılgınlığı

Foto: AP

Mario Balotelli deyince akıllara gelen en önemli olaylardan birisi, 2011 ocak ayında oynanan Manchester United - Manchester City arasındaki 6-1'lik derbide yaşandı.

İlk golü atan Balotelli, "Why Always Me?" (Neden hep ben?) yazılı tişörtünü Old Trafford'da açtı. İtalyan futbolcunun bu hareketi uzun zaman medyayı işgal etti ve derbinin unutulmazları arasına girdi.

İşte o golün unutulmaz hikayesi...

