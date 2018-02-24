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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Balona röveşata atarak gündem olmuştu! İlk maçında şov yaptı
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Sıradaki Haber:Gol olurken kaleci su içerse! Dondu kaldı...

Futbol
AA
24.02.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Balona röveşata atarak gündem olmuştu! İlk maçında şov yaptı

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Başkentte balona röveşata yapmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ardından televizyonların haber bültenlerinde yer alan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1'inci Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla ilk maçına çıktı. Türkücü, takımının Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti. 

Ankara'da balona röveşata yapmak isterken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunun gündemine gelen Türkücü'ye, kente döndükten sonra Elbistan Belediyespor sahip çıkarak kadrosuna dahil etti.  Takımla bir süredir antrenmanlara çıkan Gülbey Türkücü'nün, lisans işlemleri de kısa süre önce tamamlandı. Türkücü, takımının Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti. 

İlk golden sonra kendisini izlemeye gelen annesine sarılan Türkücü, golü annesine hediye ettiğini söyledi. Gülbey Türkücü'nün takımı, 90 dakika sonunda sahadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı. 

"Zamanla daha iyi olacağım" 

Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülbey Türkücü'yü futbolcu yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti. 
Doğan, "Elimizden geldiğince ona sahip çıkmaya ve futbolcu ahlakıyla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yeşil sahalarda bizimle birlikte mücadele edecek. Şu an ilk maçına çıktı, ilk golünü de attı. İnşallah zamanla daha iyi olacak." dedi. 

Gülbey Türkücü de takıma uyum sorunu yaşadığını ancak zamanla daha iyi olacağını kaydetti.  Anne Ayşe Türkücü ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum ilk maçına çıktı, ilk golünü attı. Çok heyecanlı ve gururluyum. İnşallah daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuştu." diye konuştu. 

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