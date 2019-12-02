Ballon d'Or ödülü ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or bu akşam sahibini bulunuyor. Her yıl olduğu gibi Messi ve Ronaldo arasındaki kıyasıya rekabetin bu gece nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Peki Ballon d'Or ödül töreni bu akşam saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ballon d'Or ödülü bu akşam sahibini bulacak heyecan dolu ödül töreni öncesinde dış basına sızan haberler dikkat çekmişti. İspanyol basınında bu yılki ödülün Messi tarafından kazanıldı yazıldı.
Ballon d'Or ödülü ne zaman saat, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ballon d'Or ödülü bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ödül töreni Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Geçtiğimiz hafta Messi kazandı iddiası böyle sızmıştı..
Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, 2019 Ballon d'Or ödülünü Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kazandığını yazdı.
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü bu yıl kimin kazanacağı belirsizliğini korurken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, 2019 Ballon d'Or ödülünü Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kazandığını öne sürdü.
Ödülü dağıtan France Football Dergisi'nin yetkililerinin, İspanya'ya giderek Lionel Messi'ye ödülü kazandığını bildirdikleri kaydedildi.
Söz konusu haberde ayrıca, dergi yetkililerinin Cristiano Ronaldo'yu galaya gelmeye ikna etme çabalarının başladığı da belirtildi.
Ballon d'Or ödül töreni, 2 Aralık 2019 tarihinde sahibini bulacak. Bu yıl son üçe kalan adaylar; Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi.
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