Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBalkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon
GeriDiğer Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
16.09.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon

Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda 15 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 31 madalya kazanan Türkiye, büyükler ve gençlerde takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 753 sporcu katıldı.

Organizasyonda gençler kategorisinde 24, büyükler kategorisinde ise 12 milli sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonayı 15 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, gençler kategorisinde 19 (9 altın, 7 gümüş, 3 bronz), büyükler kategorisinde ise 12 (6 altın, 2 gümüş, 4 bronz) madalya elde etti.

Türkiye, büyükler ve gençlerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonaya iki kategoride katılan Türkiye, tüm kategorilerin dikkate alındığı genel sıralamada ise ikinci oldu.

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya:

Abdullah Ömer Yarlı (Büyükler 54 kilo), Onur Meşe (Büyükler 58 kilo), Seydi Vakkas Dağdelen (Büyükler 74 kilo),  Melih Yılmaz (Büyükler 80 kilo),  Şahin Çelebi (Büyükler 87 kilo),  Gülse Polat (Büyükler 57kilo), Merdan Çalık (Gençler 45 kilo), Yunus Can Akkoyun (Gençler 59 kilo), Aleyna Demir (Gençler 42 kilo), Melisa Yalçın (Gençler 44 kilo), Sine Sürücü (Gençler 46 kilo), Zeynep Taşkın (Gençler 49 kilo), Elif Ilgın Öztabak (Gençler
52 kilo), Huriye Nur Ergin (Gençler 63 kilo), Ayselnur Sağlık (Gençler 68
kilo)

Gümüş madalya:

Aleyna Yılmaz (Büyükler 62 kilo), Gamze Özdemir (Büyükler 73 kilo), Bilal Küskü (Gençler 55 kilo), Talha Enes Kamber (Gençler 78 kilo), Hiranur Bayraktar (Gençler 46 kilo), Nazlı Şakar (Gençler 49 kilo), Şenizcan Aras (Gençler 52 kilo), Merve Gül Özlü (Gençler 55 kilo), Fatma Çolak (Gençler 68 kilo)
Bronz madalya: Muhammed Enes Şahin (Büyükler 63 kilo), Muhammed Furkan Demirci (Büyükler 68 kilo), Ali Bıçakçı (Büyükler 87 kilo), Aslıhan Öztürk (Büyükler 67 kilo), Fazlı Fazlıoğlu (Gençler 48 kilo), Emirhan Kutsal (Gençler 73 kilo), Hacer Eyi (Gençler 68 kilo)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ronaldo'nun gözyaşları: "Babam sürekli sarhoştu ve..."
Barcelona'da yeni bir hikaye başlıyor! Ansu Fati...
Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon