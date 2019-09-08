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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Balkan Şampiyonası'nda muhteşem final!

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Balkan Şampiyonası'nda muhteşem final!

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından binicilik sporunun gelişmesi için düzenlenen ve dünya klasmanında bir yarışma olarak kabul edilen, Uluslararası Engel Atlama Balkan Şampiyonası bu yıl 50. kez 04-08 Eylül 2019 tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde  gerçekleşti.

Balkan Şampiyonası’nın Alternatif Bank sponsorluğunda koşulan Usta Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu Türkiye’den Hasan Şentürk oldu. 

Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ve günün birincisi Kelibia Z isimli atıyla Burak Alparslan olurken, Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu ikincisi aynı zamanda Grand Prix  günün birincisi License isimli atıyla Taha Yedikardeş oldu.

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli takımlarının katılımıyla dünyanın önemli  145 sporcu ve 147 at yarıştı.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank ve DS Automobiles Türkiye sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstlendi.

Balkan Şampiyonasında muhteşem final


Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı yaşadı.

8 Eylül Pazar günü Alternatif Bank adına düzenlenen müsabakada usta biniciler 145 cm yükseklikte yarıştı.  Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Alternatif Bank Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek  ve Türkiye Binicilik Federasyonu Atıf Bülent Bora dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Sonuçlar:

Balkan Şampiyonası Engel  Atlama Yarışamaları arasında koşulan,
Alternatif Bank Usta Binicilik  Kupası sonuçları ,
1.Condino 29 isimli atı ile Hasan Şentürk
2.Anvacento  isimli atıyla Angel Niagolov
3.Cashmere 31 isimli atı ile Ionut Ursache
4.Curoos  isimli atı ile Sencer  Horasan

Grand Prix günün yarışmasında birinciler Türkiye’den  Franciene isimli atı ile Sencer Can ve Condino 29 isimli atı ile Hasan Şentürk oldu.

Balkan Şampiyonasında muhteşem final

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