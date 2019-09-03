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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.09.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Balıkesirspor’dan son saatlerde 12 transfer!

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Balıkesirspor’dan son saatlerde 12 transfer!

TFF 1. Lig ekiplerinde Balıkesirspor, yaz transfer döneminin son dakikalarına doğru transfer tahtasını açtı ve 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 1. Lig'e 3 maçta 3 puanla başlayan Balıkesirspor, zorlu geçen transfer yasağı sürecinin ardından mutlu sona ulaştı.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, son dakikalarda tahtanın açıldığını belirtirken, 6 yerli, 6 da yabancı oyuncu ile anlaşıldığını açıkladı.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Transferlerimizi Allah’ın izniyle yetiştirdik. 12 transferimiz var. 6’sı yerli, 6’sı yabancı. 17-18 yaşlarımızdaki gençlerimiz ile biz ilk 3 hafta çok iyi mücadele etmiştik. Bundan sonra da ligde sağlam bir şekilde yerimizi alacağız. Biz bu seneyi ligde kalarak tamamlamak istiyoruz” dedi.

Balıkesirspor Kulübü de transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözün aydın Balıkesirsporlu, transfer tahtası açıldı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da bu mutluluğa ortak oldular.

Öte yandan Balıkesirspor’un tahtayı açması için gereken son 200 bin TL’lik pürüzün Balıkesirli iş adamı İbrahim Kaya tarafından çözüldüğü belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Balıkesirspor’un anlaşma sağladığı isimlerin bazıları ise şu şekilde:

Antonio Mrsic (Hapoel Rishon Lezion)
Nemanja Andusic (Trabzonspor - Kiralık)
Nermin Hodzic (Adana Demirspor)
Aly Malle (Udinese - Kiralık)
Djemoussa Traore (Adana Demirspor)
Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)
Sezer Özmen (Adana Demirspor)
Beray Aydoğdu (Sakaryaspor)
Abdülkadir Kayalı (Kulüpsüz)
Cenk Güvenç (Kulüpsüz)
Anıl Taşdemir (Kulüpsüz)

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Balıkesirspor’dan son saatlerde 12 transfer

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