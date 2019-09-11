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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'dan 'Hadise konseri' kararı

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Balıkesirspor'dan 'Hadise konseri' kararı

Balıkesirspor yönetiminin gelir elde etmek için düzenlediği Hadise konseri ileri bir tarihe ertelendi. 13 Eylül'de oynanacak olan Ümraniye maçında yeni transferlerin taraftarlarla buluşmasını sağlamak adına konserin iptal edilliği belirtildi.

Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere 3 dönemdir kapalı olan transfer tahtasının, transfer sezonunun son günü olan 02.09.2019 tarihinde ve bitime sadece dakikalar kala yönetim kurulumuzun yoğun uğraşları sonucunda açılması sağlanmıştır. Ve bunun akabinde 12 yeni futbolcu ile anlaşmaya varılmıştır. Uzun aradan sonra yapılan bu yeni transferler hem kulüp bünyesinde hem de taraftarlarımız nezdinde büyük heyecan uyandırmıştır. Hafta içi açıklanan fikstür programı uyarınca 13.09.2019 tarihinde oynayacağımız Ümraniye karşılaşmasını; hem maçın önemi hem de yeni transferlerimiz ile taraftarlarımızı bir an önce buluşturmak, kendi saha avantajımızı kullanmak ve büyük taraftarımız önünde oynamak adına 14.09.2019 Cumartesi günü yapılması planlanan Hadise konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

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Organizasyon şirketi ile yapılan görüşmeler neticesinde, satışa sunulan biletlerin ertelenen tarih de gerçekleştirilecek konser gününde de geçerli olacağı, bu sebeple bilet satın alan vatandaşlarımızın biletlerini atmamaları gerektiği, konserin iptal olması durumda ise bilet paralarının Store mağazalarımızdan iade edilebileceği kararı alınmıştır."

Balıkesirspordan Hadise konseri kararı

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