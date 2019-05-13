Balıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBalıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı
GeriFutbol Balıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
13.05.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncular Adana Demirspor maçında tepkilerini göstermişlerdi. Sezon sonu birçok ismin kulüpten ayrılması beklenirken, takıma ilk veda eden isim Mehmet Boztepe oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Balıkesirspor'a veda ettiğini açıkladı.

Boztepe sosyal medyadaki mesajında, “Balıkesirspor'a transfer olduğum günden bugüne kadar elimden gelenin fazlasını verebilmek için çaba gösterdim. Balıkesirspor Türkiye futbolu için çok önemli bir kulüp, çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunu sağlamak için takım olarak çok çabaladık. Zor Zamanlar içinde Ligde Kalmayı Başardık. Bu süreçte hocalarıma, yönetimimize ve büyük Balıkesirspor Taraftarına sonsuz teşekkürler. Futbol Balıkesirspor ve Balıkesirsporlularla çok daha güzel. Benim en ufak bir emeğim varsa sonuna kadar hakkım helal olsun. Sizde hakkınızı helal edin.Umarım bu bir son değil yeni bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

21
Süper Lig coşkusu sokaklara taştı
Süper Lig coşkusu sokaklara taştı

2016-2017 sezonunda Balıkesirspor’a Bandırmaspor’dan transfer olan Mehmet Boztepe’nin sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecekti. Tecrübeli futbolcu kırmızı-beyazlı forma altında 82 resmi maçta 10 gol kaydetti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (13.05.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Real Madrid Hazard transferini açıklıyor!

Balıkesirspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı açıkladı

Hürser Tekinoktay: "Seçimin iptali için başvuracağız"

Antalyaspor'u, Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı 