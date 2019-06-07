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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.06.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da Kadir Dağlı dönemi

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Balıkesirspor'da Kadir Dağlı dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta kulüp başkanlığına Kadir Dağlı seçildi.

Kulübün, bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlık için Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya aday oldu.

Kongrenin Divan Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'a listelerini sunan adaylar, daha sonra birer konuşma yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Seçimde 60 oy alan Dağlı, kulübün yeni başkanı oldu. Diğer aday Kaya ise 45 oy aldı.

Delegelere teşekkür eden Dağlı, zorlu bir göreve geldiklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok'u bulunduğu zor durumdan kurtaracaklarını ifade eden Dağlı, "Takımı şampiyon yapma gibi bir iddiamız yok. Takımı, içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Amacımız ligde kalıcı olan ve borçlarını ödeyebilen bir Balıkesirspor. Bunun için çıktık yola. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesirspor'un Kadir Dağlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ali Cihangir Emek, Alper Şayakçı, Fahrettin Şahan, Fuat Koç, Ferit Gündoğdu, İsmail Emre Çiçek, Hidayet Çoban, Mert Diker, Mehmet Demiraslan, Tibet Ağrıoğlu, Murat Atiler, Mustafa Çanakçı, Saadettin Altın, Sefer Coşkun, Sezer Kapmaz, Sezgin Dedeoğlu, Tarık Erkan, Tayfun Deniz, Uğur Atak, Umut Kırtıl."

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