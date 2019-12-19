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GeriFutbol Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi
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Futbol
19.12.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi

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Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, sezon başında transfer edilen kanat oyuncusu İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019-2020 sezonuna TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da başlayan, birinci transfer döneminin son gününde takımımıza transfer edilen İbrahim Halil Çolak, kendi isteği doğrultusunda ayrılmak istediğini bildirmiştir. Kulüp olarak çok memnun olduğumuz ve kendisiyle devam etmek istediğimiz bildirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Balıkesirspor'a yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."

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