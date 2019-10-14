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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'a isim sponsoru

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Balıkesirspor'a isim sponsoru

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'a sponsor olan İzmir Ekol Hastanelerinin ismi hem takımın adında hem de formalarında yer alacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, İzmir Ekol Hastaneleri ile isim ve forma sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, böyle bir imza attığı için gurur duyduğunu söyledi.
Formaların kol kısmına Ekol Göz olarak reklam aldıklarını belirten Dağlı, "İzmir Ekol Hastaneleri olarak göğüs kısmına da reklam aldık. Ayrıca ismimiz de Ekol Göz Balıkesirspor oldu." dedi.

Firmanın, ayrıca maraton tribününe reklam vereceğini, 4 çeşit olan formaların masraflarını üstlendiğini aktaran Dağlı, "Hastane olarak futbolcu, yönetim ve idari personelin eşleri dahil olmak üzere hastanede olabilecek tedavilerde masrafı kendileri üstlenecek. Biz 2 yıllık anlaştık ama bu sezon ve gelecek sezon farklı ücretler olacak. Bu işlemin, bu sezon yaklaşık 1 milyon liraya yakın bir değeri var." ifadelerini kullandı.
Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ise bu sezon futbola ağırlık verdiklerini, Menemenspor ile Balıkesirspor'a sponsor olduklarını dile getirdi.

Gelecek sezon Balıkesirspor'u Süper Lig’de görmek istediklerini anlatan Baz, şöyle konuştu:

"Hem Balıkesirspor'un bize değer katacağına inandık hem de bizim Balıkesirspor'a değer katacağımıza inandık. Balıkesirspor'da Süper Lig geleceğini gördüğüm için kendilerini aradım, 'Sponsor olmak istiyoruz' dedim. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık biz de Balıkesirsporluyuz. Balıkesirspor’un maçlarına mümkün olduğunca gelmeye çalışacağız. Ekol olarak elimizden gelen desteği vereceğiz."


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