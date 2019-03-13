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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.03.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'a ceza kapıda! Puan silme ve transfer yasağı...

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Balıkesirspor'a ceza kapıda! Puan silme ve transfer yasağı...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Nuno Coelho ve Andre Santos'a olan borçlardan dolayı CAS'tan 6 puan silme ve transfer yasağı ile karşı karşıya...

Kulüp Yöneticisi Kemal Büyükakın, bu oyunculara olan borçları nedeniyle 2 ay süre verildiğini ve bu süre içinde borçların ödenmemesi durumunda kulübe transfer yasağı ve 6 puan silme cezası gelebileceğini açıkladı.

Öte yandan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise pazar günü konuk olacakları Boluspor maçından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, takımının pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Deplasman maçlarında sorunlu oynadıklarını belirten Bulak, "Bu hafta Bolu deplasmanımız var. Bolu maçına tam kadro gideceğiz. Nizamettin'in cezası bitti. Rakibimiz bizimle aynı puana sahip bir ekip. Balıkesir'deki maçta galip gelmişlerdi. Biz de deplasmanda yenip, önlerine geçmek istiyoruz. Kazanabileceğimiz bir maç ama iyi bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyoruz. Deplasman maçlarında bir parça sorunlu oynuyoruz. İstediğimiz bazı şeyleri yapamıyoruz. Aşağı yukarı deplasmanlarda 1-0 mağlup oluyoruz. Deplasman oyunu farklı bir şey tabii. Ev sahibi ekip gibi oynamamız lazım. Bu konuda oyuncularımla da görüştük. Bir de hep handikap olan milli maç aralarından sonra oynadığımız bütün maçları kaybettik. Oynayacağımız Boluspor maçında ev sahibi ekip bir parça avantajlı. Biz bunun hazırlığını psikolojik olarak yapıyoruz. Buradan nasıl bir sonuçla döneriz, kalan 9 maçımızı nasıl iyi değerlendirsek farklı bir hikayenin peşinde koşarız bu maç bunu gösterecek. Bu maçtan 3 puan alırsak çok farklı bir kulvara gireriz diye oyuncularıma söyledim. Bolu maçından sonra ayın 3'ne kadar milli maç arası olacak. Milli maç arasında 3 tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Bir maçta A takımda yer alan oyuncular, iki maçta da kadroda bulunan ancak oynayamayan oyuncuları oynatacağım. 3 hazırlık maçı da deplasmanda olacak. Geçen hafta Adanaspor'a karşı üstün oynamamız, galibiyeti getirdi. 3 puan almamız, bizi psikolojik olarak rahatlattı. Şehrimiz, yönetimimiz, çalışanlarımız ve taraftarımız mutlu oldu. Buradan oyuncularıma ve başkanıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sayıları az ama şampiyonluğa oynarsak stat dolacak. Bunu Trabzonspor maçında gördük. Boluspor maçını kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Balkes'e puan silme ve transfer yasağı tehlikesi

Balıkesirspor Baltok yöneticisi ve Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, bir basın mensubunun FİFA'dan Nuno Coelho ve Andre Santos'a olan borçların ödenmemesi yüzünden kulübe 6 puan silme ve transfer yasağı alabileceği hakkındaki soruya, "Bununla ilgili dün akşam yönetim kurulunda görüştük. Evet, federasyon bize 2 ay süre verdi. Kulüp avukatları ile federasyon avukatları görüşüyor. Başkanımızdan, Valimizden ve Belediye Başkanımız'dan randevu talep ettik. Bu konu hakkında başkanımız nezdinde bir açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.

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Balıkesirspora ceza kapıda Puan silme ve transfer yasağı...

 

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