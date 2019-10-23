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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.10.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek

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Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek

Teknik direktör Ali Tandoğan: "İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlar ile kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz."

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlar ile kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz." dedi.

Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 26 Ekim Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda Adanaspor ile yapacakları maça galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.

Takımının özellikle deplasman karnesinin kötü olduğuna dikkati çeken Tandoğan, geçen haftaki Keçiörengücü yenilgisinin ardından farklı stratejiler uygulamaya karar verdiklerini anlattı.

Bazı konularda fazla ısrar etmemek gerektiğini belirten Tandoğan, "Geçen seneki kadronun yüzde 90'ı aynı. Aynı kadronun yedekleriyle kurulu bir takım ve aynı mental yapıdaki oyuncu yapısı. Bu yapıyı biraz değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, Adanaspor'un çok gol atıp kalesinde fazla sayıda gol gören bir ekip olduğunu vurguladı.

Maçı kazanmaları halinde turuncu-beyazlı konuk ekiple puan farkını açacaklarını dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, şöyle konuştu:

"Takımımız ligde kalma üzerine kurulan bir kadro. İnsanlara bunu anlatmaya çalıştım. Sahada kalite vardır, onu bazı oyuncularla yakalarsınız. Bizim kalitemiz, içeride kazanılan mücadeleyle kazanılan şeyler. Mücadele etmediğimiz takdirde asla kazanamayız. Büyük takım havasına, şampiyon olacak havasına sokulduğumuz zaman bazı oyuncular bunu kaldıramaz. Oyuncular zaman zaman bu baskıyı hissettikleri anda istedikleri oyunu oynayamadı. Biraz özgür ve rahat olmamız lazım. Uzun vadede hedef düşünürken kısa vadede kazanmamız gereken maçlar var. Bu maçları kazanmamız, en kötüsü kaybetmememiz lazım. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlarla kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz."

Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek

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