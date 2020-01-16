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GeriFutbol Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlı'dan ayrılan futbolculara eleştiri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 19:03,Son Güncelleme:/

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlı'dan ayrılan futbolculara eleştiri

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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlı'dan ayrılan futbolculara eleştiri

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, takımdan ayrılan futbolcuları eleştirdi.

Kulüp tesislerinde futbol şube sorumlusu Mehmet Demiraslan ve asbaşkan Sefer Coşkun'la basın toplantısı düzenleyen Dağlı, "Kimse yanlış anlamasın, geminin su aldığını gören atladı. Kimse, 'deliği kapatalım' diye bizden ricada bulunmadı." dedi.

Kadir Dağlı, kalecileri Vukovic'in kendilerine borç verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Kaleci Andrija Vukovic'e 300 bin lira borcumuz var. 455 bin lira bize vermiş olduğu borç paranın, 155 bin lirası kendisine primler haricinde ödendi. 300 bin lira Vukovic'in kulübe verdiği paradan dolayı alacağı var ve şunu söylüyor; 'Başkanım durumunuz oldukça bana ödeyin, eşit davranın.' diyor. Bu da çok takdir edilecek bir tavır."

Coşkun ise takımın bugün itibarıyla toplam borcunun 46 milyon 267 bin lira olduğunu kaydetti.

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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Dağlıdan ayrılan futbolculara eleştiri

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