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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.04.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Balıkesirspor, Karabükspor'u 7 bitirdi

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Balıkesirspor, Karabükspor'u 7 bitirdi

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 7-1 kazandı.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada ceza sahası içinde Foxi’nin ortaladığı topa Glumac’ın kafa vuruşunda top kale direği yanından auta çıktı.

17. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Glumac’ın ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Steve Beleck’in plasesi kaleci Ferhat’ın solundan filelerle buluştu. 1-0

20. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştıramayan Karabük defansı topu Foxı’nin önüne bıraktı. Foxi düzgün bir vuruşla golü attı. 2-0

29. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında sağ kanattan ortalanan topa Arif Bostancı’nın kafa vuruşunda kaleci Vukovic çelerek, golü önledi.

36. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Foxi’nin şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Mahatma Otoo düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-0

39. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Foxı’nin pasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 4-0

45. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Nizamettin Çalışkan’nın ortasını Steve Beleck ağlarla buluşturdu. 5-0

45+1. dakikada Balıkesirspor atağında Sedat Şahintürk’ü kaleci Ferhat düşürdü. Hakem Yakup Özhan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Nizamettin Çalışkan topu ağlarla buluşturdu. 6-0

48. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk’ün ortasında Mahatma Otoo topu ağlarla buluşturdu. 7-0

75. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor atağında atılan uzun topu Batuhan Kurt kaleci Asil Kaan’ın üzerinden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 7-1

Stat: Atatürk
Hakemler: Yakup Özhan xxx, Engin Erdem xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx (Asil Kaan dk. 51 xx), Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xxx (Muhammed Ali dk. 46 xx), Nizamettin Çalışkan xx (Oğuzhan Çapar dk. 60 xx), Foxi Ketheovama xx, Sedat Şahintürk xx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xxx
Yedekler: Atilla Özmen, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x (Furkan Kaçar dk. 58 x), Fatih Tultak xx (Sezer Gündüz dk. 81 ?), Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Doğukan Sabih xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser xx, Batuhan Kurt xx, Cihan Aydın xx, Arif Bostancı x (Ahmet Karadayı dk. 58 x), Berk Kervankıran xx
Yedekler: Oğuz Eken, Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Ali Kemal
Teknik Sorumlu: İlhan Özer
Goller: Steve Beleck (dk. 17, 39 ve 45), Foxi Ketheovama (dk. 20 ve 48), Mahatma Otoo (dk. 36), Nizamettin Çalışkan (dk. 45+1) (Balıkesirspor Baltok), Batuhan Kurt (dk. 75) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Doğukan Sabih, Ferhat Yılmaz (Kardemir Karabükspor), Nizamettin Çalışkan, Muhammet Ali (Balıkesirspor Baltok)

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