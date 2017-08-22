Balıkesirspor idmanına yağmur engeli

Bugün saat 10.30'da yapılması planlanan idman için sahaya çıkan futbolcular, yağmurun durmaması yüzünden soyunma odalarına döndü. Teknik Direktör Can Cangök, 4-3 kaybedilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını telafi edeceklerini söyledi.
Gereken dersleri çıkardıklarını belirten Cangök, "Altınordu'yu yenerek ilk galibiyetimizi alacağız. Futbolcularımız da kendilerini taraftarımıza affettirmek istiyor" dedi.
Taraftarlar ise ilk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sosyal medyada transferin şart olduğunu dile getirdi. Galibiyeti kutlamaya hazırlanırken son dakikalarda gelen gollerle kahrolan kırmızı beyazlılar, yönetimin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bekleyen dosyaları çözüme kavuşturmasını ve transfer tahtasını açmasını bekliyor.