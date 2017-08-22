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Balıkesirspor idmanına yağmur engeli

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan alabilen Balıkesirspor, cuma akşamı evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını yoğun yağış nedeniyle gerçekleştiremedi.

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Bugün saat 10.30'da yapılması planlanan idman için sahaya çıkan futbolcular, yağmurun durmaması yüzünden soyunma odalarına döndü. Teknik Direktör Can Cangök, 4-3 kaybedilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını telafi edeceklerini söyledi.

Gereken dersleri çıkardıklarını belirten Cangök, "Altınordu'yu yenerek ilk galibiyetimizi alacağız. Futbolcularımız da kendilerini taraftarımıza affettirmek istiyor" dedi.

Taraftarlar ise ilk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sosyal medyada  transferin şart olduğunu dile getirdi. Galibiyeti kutlamaya hazırlanırken son dakikalarda gelen gollerle kahrolan kırmızı beyazlılar, yönetimin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bekleyen dosyaları çözüme kavuşturmasını ve transfer tahtasını açmasını bekliyor.

BalıkesirsporTFF 1. Ligyağmur
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