Balıkesirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Balıkesirspor Hatayspor maçı puan durumuna son halini verecek. Daha önce 3 kez karşılaşan ekiplerden Hatayspor 2 galibiyet elde ederken, Balıkesirspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Peki, Balıkesirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Maç eksiğiyle ligde liderliği paylaşan Hatayspor, Balıkesirspor karşısında beraberlik ya da liderlik elde etmesi halinde liderlik koltuğunda tek başına oturacak. Peki, Balıkesirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi bazı bilgiler
BALIKESİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor ile Hatayspor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Bein Sports Max HD 1 kanalından izlenebilecek.
TFF 1inci ligde lider Hatayspor, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak.
Balıkesir Atatürk Stadında pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde Hatay'daki hazırlıklarını tamamlayarak, havayoluyla İstanbul'a ardından da karayoluyla Balıkesir'e hareket etti. İstanbul'da yapılan ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayan güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Hatayspor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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