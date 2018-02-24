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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Gol olurken kaleci su içerse! Dondu kaldı...

Futbol
24.02.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Balıkesirspor evinde hata yapmadı

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Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük , Murat Temel , Seyfettin Ünal

Balıkesirspor Baltok: Vukovic , Oğuzhan , Cüneyt (Oğuz dk. 54 ), Nizamettin Çalışkan , Mehmet Boztepe (Uğur dk. 90 ?), Furkan Çil , Okan Alkan , Mahatma Otoo (Doğa dk. 90 ?), Burak Çalık , Bülent Cehavir , Cumali

Yedekler: Atilla, Muhammed Ali, Abdulkadir, Sedat Şahintürk, Foi, Stewe Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Sansunspor: Furkan , Ercan , Ahmet Burak , Ayıte , Göksu (Chibuike dk. 65 ), Oğuz (Muhammet dk. 65 ), Ahmet Cebe , Ufuk , Çağrı , Enes (Angan dk. 80 ?), Erkam

Yedekler: Sıfakıs, Kemal, Kenan, Gökay, Burhan, Berat

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Furkan Çil (dk. 59), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Ahmet Cebe (Samsunspor)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
7Önceki7 Boluspor23834
8Önceki8 Elazığspor23434
9Önceki11 Balıkesirspor24433
10Önceki9 Adanaspor23-733
11Önceki10 Giresunspor23231
Puan durumu

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ taraftan gelişen Balıkesirspor atağında Okan ceza sahasına yaptığı ortaya Otoo kafayı vurdu. Top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet Boztepe sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Nizamettin Çalışkan'nın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

32. dakikada gelişen Samsunspor atağında Enes'in ceza sahası içinden attığı şutu Kaleci Vukovic ayakları ile uzaklaştırdı.

51. dakikada Samsunspor'un korner atışını kullanan Enes'in ortasına Göksu ceza sahası içinden vurduğu kafa şutu az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada Samsunspor ceza sahasında uzaklaştırılan topa Furkan Çil yaklaşık 25 metreden attığı şut ile Balıkesirspor Baltok'u öne geçirdi. 1-0

80. dakikada Balıkesirspor ceza sahası üstünden Nizamettin attığı ceza atışı defanstan döndü. Dönen topta Nizamettin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

 

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