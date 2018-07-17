Balıkesirspor Baltok’ta kombine fiyatları açıklandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta 2018-2019 sezonu kombine kart satışı başlıyor.
Balıkesirspor Baltok'ta yeni sezon kombineleri 23 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.
4 kategoriden satılacak olan kombine fiyatları 150 TL ile bin 250 TL arasında değişiyor.
Balıkesirspor Baltok resmi sitesinde yapılan açıklamada kombine fiyatları ile ilgili şu detaylara yer verildi:
1.Kategori: 1.250 TL (Kapalı Tribün)
2. Kategori: 500 TL (Kapalı Tribün)
3.Kategori: 200 TL (Maraton Tribünü)
4.Kategori: 150 TL (Kale Arkası Tribün)
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