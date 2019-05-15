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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.05.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Balıkesirspor Baltok’ta istifa depremi!

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Balıkesirspor Baltok’ta istifa depremi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta Başkan Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulunun birçok ismi istifa etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta Başkan Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulunun birçok ismi istifa ederek, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı. Olağanüstü Kongre, 31 Mayıs saat 16:00’da Karesi AVM’de yapılacak.

Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Balıkesispor Baltok’un 9 Mayıs’ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda aday çıkmadığı için yasa gereği görevine devam eden Mustafa Bahçeci yönetiminin büyük çoğunluğu Olağanüstü Genel Kurul Kararı alarak, istifa etti. Sürecin sonuna kadar ise Kemal Büyükakın başkanlık görevini yönetecek.

Konuyla ilgili olarak Balıkesirspor Baltok tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Bahçeci 9 Mayıs’taki kongrede kulübe talip çıkmaması nedeniyle görevi sürdürdüklerini belirtirken istifa kararı alarak tekrar kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Balıkesirspor Baltok Başkanı Mustafa Bahçeci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yönetim kurulu olarak 9 Mayıs’ta kongre kararı almıştık. Yapılan kongrede yaptığım konuşmada kulübe devraldığım tarihten bugüne kadar kulüpte yaşadığımız sıkıntıları ayrıntılı olarak paylaşmıştım. O gün Balıkesirspor yönetimine talip çıkmadı. Biz kongre öncesi Büyükşehir Belediye başkanımızın eline rahatlatalım kendi istediği kişiyi başkanlığa getirsin diye toplu olarak istifa kararı almıştık. Malum Balıkesir’de belediye başkanları göreve başlayınca Balıkesirspor gibi birkaç yerde başkanları belirliyorlar. Onlar bırakın gidin demeden biz nezaketen bir sıkıntı yaşanmasın diye öyle bir karar almıştık. O günde kimse çıkmadı. Divan kurulu da mevcut yönetimin devam etmesine karar verdi. Balıkesirspor Balıkesir’in en büyük markasıdır dedik, çok değerli dedik hayallerimiz vardı dedik ama geldiğimiz süreç bir kongre oluyor kongrede talip yok. Biz yönetim kurulu olarak tekrar olağanüstü kongre kararı aldık hepimizde istifa ettik. Şu anda istifa etmiş bulunuyoruz. Ancak Nuno meselesi var onun transfer döneminden önce çözülmesi lazım. Şimdi istifa edip görevi tamamen bırakırsak bankayla olan süreçlerde sorun yaşanabilir. Bu süreç tamamlanana kadar toplu istifa kararı almamıza rağmen yarıdan bir fazlası göreve devam edecekler.”

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Nereden nereye Şaşırtan değişim...
Nereden nereye! Şaşırtan değişim...

“Bu ulu çınarı yönetecek babayiğitler vardır”

31 Mayıs’ta kongre yapılacağını açıklayan Bahçeci Balıkesirspor’un sahipsiz kalmayacağını düşündüğünü ifade ederken bu koca çınarı yönetecek baba yiğitlerin çıkacağını söyledi.

Bahçeci, "31 Mayıs saat 16:00’da da kongremiz var. Umarım bu koca çınarı yönetecek baba yiğitler vardır. O nedenle tekrar kongre kararı aldık. Bu döneme kadar arkadaşlarımızın bir kısmı devam edecekler. Ben istifa ediyorum. Rıza Tekin başkanım istifa ediyor. Cemal Kocataş, Erol Çetin, Raif Özkan, Hazım Köse, Osman Ödemiş, Onur Ortaköylü, Ümit Arslan, Göktuğ Şeremetli istifa etti. Yarıdan bir fazlası görevinin başında olacak. Kemal Büyükakın başkanım bu süreçte ağırlıklı olarak başkanlık görevini yönetecek" dedi.

“Hayallerle gerçekleş bazen örtüşmüyor” 

Şampiyon bir Balıkesirspor’un başkanı olmanın hayaliyle göreve başladığını ifade eden Mustafa Bahçeci yaşanan süreçlerin getirdiği sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini ve hayallerle gerçeklerin bazen örtüşmediğini söyledi.

Balıkesirspor Baltok’ta istifa depremi

Bahçeci; "Ben şunları özellikle paylaşmak istiyorum. Balıkesirspor dendiği zaman burnumun direği sızlıyor. 4 dönem bu kulüpte yöneticilik yaptım bir dönemde başkanlık yaptım. Arzu ederdim ki bu görevi bu şekilde bırakmayayım. Hayallerimiz vardı. Şampiyon bir Balıkesirspor’un başkanı olmanın bana çok yakışacağını düşünüyordum ama hayallerle gerçekler bazen örtüşmüyor. Yaşadığımız süreçleri tek tek anlatmak istemiyorum. Kim ne derse desin Balıkesirspor Balıkesir’in en değerli markası. Bundan sonra Balıkesirspor yine güzellikleriyle anılacak bugünlerin de geçeceğini düşünüyorum ben. Böyle bir talihsiz süreci yürüttük. Yine de şükrediyorum. Transfer yasaklı bir takım devraldık. Bu süreçte çok zorlu dönemlerden geçtik. İstanbul’a kulüpler birliği toplantısına gittiğimde küme düşecek takımlarında biri olarak Balıkesirspor konuşuluyordu. Küme düşürmedik. Bunu bir başarı olarak lanse etmiyorum ama gerçekten önemli bir iş başardık. Geçmiş dönem ki oyuncuların alacaklarını ödedik. 4 tane FIFA dosyası kapattık. Bizden sonra gelecek yönetimlerde oyuncuların ücretlerini ödeyecektik. Balıkesirspor’da kimsenin bir alacağı kalmamıştır kalmaz" ifadelerini kullandı.

“Herkese teşekkür ediyorum”

Takımı zararsız şekilde limana yanaştırdıklarını söyleyen Bahçeci, "Sevindiğim hususlardan birisi takımı zararsız ziyansız limana yanaştırdık. 6 puan silinmesine rağmen ligde kaldık. Buna şükrediyoruz. U-14 ve U-15 takımlarına oyuncu gönderdik. Balıkesirspor’un geleceği altyapıda. Altyapı hocalarımın hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarının arkası gelecek. Gelecekte bu takımı altyapı oyuncularımız ile götüreceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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