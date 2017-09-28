Balıkesirspor Baltok, Samsunspor maçına odaklandı

Son Çaykur Rizespor mücadelesinde 90'ncı dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle galibiyetten olan Balıkesirspor, bu kez aynı duruma düşmek istemiyor. Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, karşılaşmanın Samsun yerine Ankara'da oynanacak olmasının kendileri açısından avantaj olabileceğini söyledi.

Cangök, bu durumu iyi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Samsunspor ligin tehlikeli ekiplerinden biri. Çaykur Rizespor maçının yorgunluğunu üzerimizden çabuk attık. Böyle olması gerekiyor çünkü lig uzun bir maraton. Önümüzdeki her maçı ayrı düşünüyor ayrı değerlendiriyoruz. Zorlu bir Samsunspor sınavımız var. Federasyon maçın Ankara'da oynanacağını açıkladı. Bu durum bizim için avantaj olabilir. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

REKABETTE 11'NCİ MAÇ

Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor, şimdiye kadar 10 resmi maçta birbirine rakip oldu. Balıkesirspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Samsunspor 4 maç kazandı, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Balıkesirspor, geçen sezon konuk ettiği Samsunspor'u 5-0 yenerek iki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti aldı. Samsunspor, bu sezon ligde ev sahibi olduğu 3 maçı da kazanamadı. Karadeniz temsilcisi, ligde 4 haftadır galibiyete hasret. Balıkesirspor Baltok ise 4 maçtır mağlup olmadı.