Balıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriBalıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü
Futbol Balıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Anderson Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Futbol
12.03.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Balıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Mücadeleden Balıkesirspor Baltok 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç , Sezgin Çınar , Vural Gül

Adanaspor: Harullah , Gökhan , Berkan (Bahattin dk. 61 ), Renan Diniz , Yakup , Oğuzhan (Abdulaziz dk. 78 ), Tevfik , Mustafa , Koman (Bekir dk. 7 ), Roni , Magaye

Yedekler: İrfan, Ahmet, Bilal, Uche, Atakan, Bahattin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Balıkesirspor Baltok: Vukovic , Oğuzhan , Oğuz , Uğur , Bülent , Nizamettin , Furkan (Sedat dk. 55 ) , Foi (Muhammed dk. 65 ), Cumali , Otoo (Burak dk. 85 ), Beleck

Yedekler: Atilla, Mehmet, Okan, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Burak (dk. 85) (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı Kart: Beleck (dk. 90) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Roni, Renan Diniz (Adanaspor), Foi, Burak (Balıkesirspor Baltok)

Maçtan Dakikalar

16. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Bülent’in ortasında net pozisyonda Furkan’ın sert şutunda kaleciyi de geçen topu Yakup çizgiden çıkarttı.

29. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Foi’nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla dışarıya çıktı.

48. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin köşe vuruşunda yakın mesafeden Yakup topa vuramadı.

72. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin orta şut karşımı şutunda kaleci Vukuvic son anda kornere çeldi.

76. dakikada Adanaspor’da Renan Diniz’in ara pasında Magaye kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top kaleci Vukovic’den döndü.

85. dakikada Balıkesirspor Baltok’da Burak ile Beleck’in verkaçında Burak Çalık’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rıdvan Dilmen isyan etti! "Gıcık mısınız F.Bahçe'ye?"

Ahmet Çakar'dan şok iddia

Akhisarspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fatih Terim'den yıldız isme uyarı: 'Kilo ver'