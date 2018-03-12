Balıkesirspor Adana'dan 3 puanla döndü
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Mücadeleden Balıkesirspor Baltok 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç , Sezgin Çınar , Vural Gül
Adanaspor: Harullah , Gökhan , Berkan (Bahattin dk. 61 ), Renan Diniz , Yakup , Oğuzhan (Abdulaziz dk. 78 ), Tevfik , Mustafa , Koman (Bekir dk. 7 ), Roni , Magaye
Yedekler: İrfan, Ahmet, Bilal, Uche, Atakan, Bahattin
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Balıkesirspor Baltok: Vukovic , Oğuzhan , Oğuz , Uğur , Bülent , Nizamettin , Furkan (Sedat dk. 55 ) , Foi (Muhammed dk. 65 ), Cumali , Otoo (Burak dk. 85 ), Beleck
Yedekler: Atilla, Mehmet, Okan, Doğa
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Burak (dk. 85) (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı Kart: Beleck (dk. 90) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Roni, Renan Diniz (Adanaspor), Foi, Burak (Balıkesirspor Baltok)
Maçtan Dakikalar
16. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Bülent’in ortasında net pozisyonda Furkan’ın sert şutunda kaleciyi de geçen topu Yakup çizgiden çıkarttı.
29. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Foi’nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla dışarıya çıktı.
48. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin köşe vuruşunda yakın mesafeden Yakup topa vuramadı.
72. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin orta şut karşımı şutunda kaleci Vukuvic son anda kornere çeldi.
76. dakikada Adanaspor’da Renan Diniz’in ara pasında Magaye kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top kaleci Vukovic’den döndü.
85. dakikada Balıkesirspor Baltok’da Burak ile Beleck’in verkaçında Burak Çalık’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
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