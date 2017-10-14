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Balıkesir evinde mutlu!

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor Baltok, Gaziantepspor'u 2-0 yendi.

Hürriyet Haber
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Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 2 - Gaziantepspor: 0

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Önder Yılmaz

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Muhammed Ali Doğan (Dk. 58 Sedat Şahintürk), Abdulkadir Özgen (Dk. 89 Furkan Çil), Aissati, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 80 Cüneyt Köz), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç,
Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 46 Mehmet Sait Üzümcü), İlker Günaslan (Dk. 80 Yunus Şencay), Muhammed İldiz, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Dk. 70 Erdal Ahmet Özdemir), Harun Enes Nural

Goller: Dk. 13 Abdulkadir Özgen, Dk. 33 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Dk. 58 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 29 Glumac, Dk. 30 Kethevoama, Dk. 47 Otoo, Dk. 59 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

Anadolu Kulüpleri
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