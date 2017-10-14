Futbol: TFF 1. Lig - Balıkesirspor Baltok: 2 - Gaziantepspor: 0
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Muhammed Ali Doğan (Dk. 58 Sedat Şahintürk), Abdulkadir Özgen (Dk. 89 Furkan Çil), Aissati, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 80 Cüneyt Köz), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, Cumali Bişi
Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç,
Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 46 Mehmet Sait Üzümcü), İlker Günaslan (Dk. 80 Yunus Şencay), Muhammed İldiz, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem (Dk. 70 Erdal Ahmet Özdemir), Harun Enes Nural
Goller: Dk. 13 Abdulkadir Özgen, Dk. 33 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Dk. 58 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 29 Glumac, Dk. 30 Kethevoama, Dk. 47 Otoo, Dk. 59 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)