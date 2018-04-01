Balıkesir, Eskişehir'i ateş hattına attı!
Eskişehirspor ile Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşılaştı. Maçı 10 kişi tamamlayan Es Es'i deplasmanda 3-1 yenen Bal-Kes, rakibini düşme hattına attı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 78 Fıratcan Üzüm) Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Ofoedu (Dk. 61 Bilal Aziz Özer), Semih Güler (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Bruno Mezenga, Semih Şentürk
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 74 Kethevoama), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir (Dk. 89 Doğa İşeri), Cumali Bişi
Goller: Dk. 45 2 Otoo, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 73 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok), Dk. 62 Kaan Kanak (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Cumali Bişi, Dk. 81 Oğuz Yılmaz, Dk. 85 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok) Dk. 46 Kaan Kanak, Dk. 49 Hürriyet Gücer, Dk. 79 Fıratcan Üzüm, Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 yendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle