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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.01.2019 - 00:48, Son Güncelleme:

Balıkesir Es-Es'i 3 golle geçti

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Balıkesir Es-Es'i 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk 

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 1 Kağan Kayalı), Mehmet Boztepe, Kethevoama (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk (Dk. 90 1 Rahmi Anıl Başaran), Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Yakut (Dk. 38 Kaan Gül), Bedirhan Altunbaş (Dk. 74 Talha Erdoğan), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Bolat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 68 Metehan Altunbaş) 

Goller: Dk. 17 ve 45 Kethevoama, Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 21 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 9 Bedirhan Altunbaş, Dk. 34 Cemali Sertel, Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 44 Kethevoama, Dk. 79 Cüneyt Köz, Dk. 82 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok) 

GİRAY BULAK: "İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, oyuncularını performanslarından dolayı kutladı. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ve galibiyeti taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi. 

Bulak, çok koşan ve dinamik bir takıma karşı oynadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: 

"Ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. Üç golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak da istediğimizi aldık. Takımımız iyi niyetli bir oyuncu grubundan kurulu. Sayı olarak az olmamıza rağmen genç oyuncularımızla 18'i tamamladık. Nizamettin ve Okan'ı ağır iğnelerle oynattık. Önemli sakatlıkları vardı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." 

- Çapa: "Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk" 

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti. 

Çapa, karşılaşmaya kötü başlamadıklarını ifade ederek, "İlk 10 dakikada önemli gol pozisyonlarına da girdik ama değerlendiremedik. Sonraki süreçte Balıkesir daha çok inisiyatif aldı. Kadro kalitesi ve yıllardır birbirleriyle oynamalarının farkı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı. 
Maç sonunda Balıkesirsporlu taraftarların tezahüratlarından rahatsızlık duyduğunu anlatan Çapa, şu değerlendirmede bulundu: 
"Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Belirli bir kapasitemiz var, skor tabii ki üzücü ama skordan daha üzücü şeyler var. Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk. Maç sonunda Balıkesirspor taraftarının söylemleri onur mücadelesi veren bu çocukların onurunu kırıyor. Futbol topunun yuvarlak olduğunu unutmayalım. Belirli bir süre sonra birçok kulüp bu sorunları yaşayabilir. Aynı söylemleri kendileri de duyarsa hoşlarına gitmez. Bu çocukların üzerinde çok yük var. Daha çok yük yüklemesinler. Bu çocukları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. O açıdan neleri kazanıp neleri kaybedeceğimizi göz ardı etmeyelim. Tribünde bazı şeyler söylendiğinde cezalar veriliyor." 

Fuat Çapa, mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bilindiği gibi transfer tahtasında da çok aşama kaydedemedik. Oyunculara halimizi anlattık kendilerine zaman geldi kişiliğimizden ödün vererek yalvardık ama derdimizi anlatamadık. Onların alın terlerinin hakkıdır ancak bu takım küme düşerse ne alacaklar çok merak ediyorum. Eskişehirspor'dan maddi anlamda beklentileri varsa bu kulübün önünü açsınlar. Yoksa onlar da umudunu kaybetsin." 

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