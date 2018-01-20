Balıkesir deplasmanda Adana Demirspor'u yendi

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tolgahan Çiçek (Dk. 75 Mustafa Yılmaz), Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Lalawele, Savaş Yılmaz, Lingane (Dk 64 Erkam Develi), Douhadji, Atabey Çiçek, Mendy
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Glumac (Dk. 50 Oğuzhan Çapar), Bülent Cevahir, Uğur Aygören, Oğuz Yılmaz, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 73 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Otoo (Dk. 79 Muhammed Ali Doğan)
Goller: Dk. 46 Sedat Şahintürk, Dk. 53 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 80 Adil Demirbağ, Dk. 84 Savaş Yılmaz, Dk. 90 Lalawele (Adana Demirspor), Dk. 90+2 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)