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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Balıkçılık şöleni sona erdi

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Balıkçılık şöleni sona erdi

Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında yer alan Turkcell Platinum Tuna Masters 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleşti.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuva 50’den fazla teknenin mücadelesine sahne olurken, Baracuda teknesi yakaladığı 158 kiloluk balık ile en büyük balık ödülünü elde etti. Turnuvada birinciliğe ise 709.2 puana sahip olan Fes Fish teknesi ulaştı. Sportif balıkçılık tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Camp David | Soccx, turnuvanın gold sponsoru olarak kürsüye çıkan tüm yarışmacılara, Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünlerini hediye etti.

Bu yıl 12.si düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında spor ve iş dünyasını bir araya getirdi. 50’den fazla teknenin suya açıldığı Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı’da en büyük balık ödülü, 158 kiloluk en büyük balığı yakalayan Baracuda teknesinin oldu.

 En büyük balığı yakalama mücadelesinin yaşandığı ve birçok eski şampiyonun yer aldığı turnuvada birincilik 709.2 puanla Fes Fish teknesinin oldu. Kürsünün ikinci sırasında 517.8 puanla Mayko yer alırken, üçüncü sırada ise 516.6 puanla Big Blue teknesinin oldu. Sportif balıkçılık tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Camp David | Soccx, turnuvanın gold sponsoru olarak ilk üçe giren takımlara, Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünlerini hediye etti. Turnuvanın Jüri Özel Ödülü’nü ise Şentürk Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şentürk, Friendship ekibine takdim etti.

Turnuva günleri boyunca denizdeki heyecan, balıkların karaya getirilmesi ile birlikte, sahada da büyük bir coşkuya dönüştü. Cumartesi ve Pazar günleri, balık tartısı ve birçok etkinliğin yer aldığı 16.00-20.00 saatleri turnuvanın en coşkulu anları oldu. İş dünyasının tanınan isimleri Gökhan Çarmıklı, Mahmut Özgener, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Camp David | Soccx ayrıca dört gün süren ve halkın katılımına açık olarak önemli etkinliklerle şölen havasında geçen turnuva alanında açtığı pop-up mağazasıyla sportif balıkçılık tutkunları ile buluştu.

 

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