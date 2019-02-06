Bale'dan Zidane itirafı! "İyiydik ama çok da mükemmel değildik..."
FourFourTwo'ya konuşan Gareth Bale, "Zidane ile nasıldınız?" sorusuna; "İyiydik ama çok da mükemmel değildik..." diye cevap verdi.
2018 Şampiyonlar Ligi finalinde maça yedek başlayan ama kenardan gelip 2 gol atarak takımına kupayı kazandıran Bale, "O günden sonra, o gün olanları hiç konuşmadık." dedi.
FourFourTwo'ya konuşan Bale'in sözleri şu şekilde...
"Aramız iyiydi ama çok da mükemmel değildik. Profesyonel insanlar gibiydik."
"Finale başlamadığım için maç esnasında çok gergindim. Son 4 lig maçında 5 gol atarak finale gelmiştim ve ilk 11'de olmayı bekliyordum."
"Sahaya girdiğim anda sinirliydim ve golü tekrar izlediğimde, o sinirle vurduğumu görebiliyorum. Hem kendim, hem de takım için o golü attım. Mutluyum."
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