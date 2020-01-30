Bakü, Euro 2020 için Türk taraftarları ağırlamaya hazır

Azerbaycan Turizm Ofisi, başkent Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde, özellikle Birleşik Krallık (%25,3), Çin (%62,4) ve Almanya'dan (% 19,4) gelen ziyaretçilerde görülen önemli bir artışla birlikte, turizm alanında olağanüstü bir büyüme yılına tanıklık etti. 2023 yılına kadar mevcut sınır girişli turizmi iki katına çıkarmaya yönelik açık hedef sayesinde, bu büyüme, 2018'in sonlarında devreye alınan 'Bir Kez Daha Bakın' adlı yoğun bir küresel pazarlama kampanyasının yanı sıra dünyayı dolaşmayı seven gezginler arasında daha az bilinen varış noktalarına gösterilen ilginin artmasından kaynaklanıyor.

“Türk taraftarları Bakü’de sabırsızlıkla bekliyoruz”

Azerbaycan Turizm Ofisi Başkanı Florian Sengstschmid, şunları ifade etti: "Marka kimliğimizi ve 'Bir Kez Daha Bakın' adlı kampanyamızı, EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) aracılığıyla Türkiye'ye tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kampanya, turizm altyapısına yapılan yatırım ve iç pazar etkileşimi ile birlikte, Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçi sayısını artırdı. "Türkiye'nin başkent Bakü'de iki maç oynamaya hazırlandığı, merakla beklenen UEFA Avrupa 2020'un yaklaşmasıyla birlikte, taraftarları ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor ve herkesi, maça katılmaya ve Azerbaycan’ın birçok gizli cevheri ve olanağı sayesinde büyük coşku yaşatmayı vaat eden atmosferi solumak için şehirde kalmaya teşvik ediyoruz.

Azerbaycan Turizm Ofisi, Türkiye pazarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Azerbaycan'da ürün portföyünü geliştirmek için yakın zamanda yatırımlar yaptı. Buna; şehir deneyimleri, sanat ve müzik festivalleri, macera etkinlikleri, dağlara yapılan özel jip turları, üzüm bağı turları ve spor meraklıları için golf dahil.

Bütçe dostu bir lokasyon olan Azerbaycan, çeşitli aile dostu tatil yerleri ve eğlence alanlarıyla aileler için ideal bir ülke. Bakü'nün merkezinde yer alan İçerişehir (Eski Şehir); Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi gibi UNESCO'nun Dünya Mirası Alanlarıyla kültür açısından zengin bir yer. Bakü ayrıca, ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan, dünyanın yakın tarihteki en unutulmaz yapılarından biri olan Haydar Aliyev Merkezi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Her bütçeye hitap ediyor

Bakü, hem uygun fiyatlı hem de lüks alışveriş için en iyi yerlere sahip çok çeşitli alışveriş merkezleri sunuyor. Şehrin gece hayatı ve işlek barları, futbol taraftarlarının maçlardan önce ve sonra eğlenmeleri için canlı bir atmosfer yaratıyor. Çok çeşitli uygun fiyatlı konaklama seçeneklerine sahip olan Bakü, aynı zamanda stadyum yakınında ve şehrin dört bir yanında çok sayıda lüks ve orta sınıf otel ve pansiyonun yanı sıra ve oda-kahvaltı kiralama olanakları da sunuyor.

Bakü’ye İstanbul’dan günde 7 uçuş

2019'da Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ve UEFA Avrupa Ligi Finali gibi yüksek profilli spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Azerbaycan, yüksek sayıda turisti karşılamak için mükemmel bir konumda. İstanbul'dan günde yedi kez Bakü'ye, haftada iki kez Gence'ye ve haftada iki kez Nahçıvan'a direkt uçuşlar dahil olmak üzere, mükemmel uçuş bağlantısı mevcut. Ayrıca her iki ülke arasında vizesiz bir rejim mevcut ve karayolu yolculuğunu sevenler, komşu ülke Gürcistan üzerinden Türkiye'den Azerbaycan'a muhteşem manzaralı bir sürüşün tadını çıkarabilirler.

Bölgedeki en güvenli, aile dostu varış noktalarından biri olan Azerbaycan, uçsuz bucaksız macera ve eğlence yollarına sahip. Bakü'nün modern Alev Kulelerinden eski UNESCO Dünya Mirası alanlarının derinliklerine kadar herkese uygun bir şey var.Bakü'den günübirlik geziler arasında, yüzeye çıkan yeraltı gazıyla sürekli yanmakta olan Yanardağ; UNESCO'nun bir Kültürel Manzarası olan, 6.000'in üzerinde kaya oymasından oluşan Gobustan; veya Bakü'den arabayla yalnızca 5 saatlik mesafede yer alan, Han Sarayı'nın bulunduğu tarihi Şeki kenti yer alıyor.

Sengstschmid sözlerine şunu ekledi: “Türkiye bizim için önemli bir pazar ve EMITT, kültürümüzü ve mutfağımızı Türkiye ile paylaşmamız için bize bir platform sunuyor. Her iki ülke arasındaki aşina olduğumuz kültürel temas noktaları sayesinde, turizm teklifimizi geliştirmeyi ve daha fazla Türk ziyaretçiyi Azerbaycan'a 'Bir kez daha bakmaya' teşvik ediyoruz. ”

Azerbaycan’ın Türkiye pazarı için sunduğu olanaklar -

Spor Etkinlikleri:

Spor, turistleri Azerbaycan'ı ziyaret etmeye teşvik etmek için temel faktör olmaya devam edecek. Ülke, Haziran ve Temmuz aylarında Euro 2020 A Grubu maçlarına ve çeyrek finallerden birine ev sahipliği yapacak. Ayrıca Formula 1 de beşinci yıl için başkent sokaklarının birinci sınıf bir yarış pistine dönüşmesiyle birlikte Bakü'ye dönecek.

Bakü Olimpiyat Stadı’nda ayrıca, maçları gösteren büyük ekranların da olacağı ve ücretsiz girilecek fan bölgeleri olacak, yine White City Bulvarı'ndaki bir çok eğlence ve aktiviteler de düzenlenecek. Daha fazla bilgi ve bilet işlemleri www.euro2020.affa.az adresinden alınıp yapılabilir.

Euro 2020 maç programı ise şöyle;

13 Haziran Cumartesi - A Grubu: Galler - İsviçre (17:00)

17 Haziran Çarşamba - A Grubu: Türkiye - Galler (20:00)

21 Haziran Pazar - A Grubu: İsviçre - Türkiye (20:00)

4 Temmuz Cumartesi – Çeyrek Final: Kazanan 3 - Kazanan 1 (20:00)