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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Bakırköy’de sporcular yürüyecek

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Bakırköy’de sporcular yürüyecek

Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediyesi, “Amatör Spor Haftası” münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Sporun çocukların ve gençlerin üzerindeki etkilerine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amaçlanan ilk etkinlikte; 9 Ekim-Salı saat 10.30’da Bakırköylü sporcular, öğrenciler, kulüp başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri ve halkın katılımıyla İncirli Caddesi Dikilitaş Durağı’ndan Cumhuriyet(Özgürlük) Meydanı’na kadar yürüyecekler. 

Yürüyüşe; Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da katılacak. 

SPORUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE OBEZİTE PANELİ 

Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğin ikincisinde de; “Sporun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri ve obezite” paneli 10 Ekim-Çarşamba saat 10.30’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı panelin moderatörlüğünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu yapacak. 

Panele konuşmacı olarak; Metin Albayrak(Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü), Serhat Ulueren( TV Programcısı ve Spor Yorumcusu), Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan(Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Halil Kılıçoğlu(Triatlon Federasyonu Yöneticisi), Buse Karacabey(Milli Sporcu-Serbest Dalış Apnea Dünya 7.cisi ve Türkiye Rekortmeni) katılacak.

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