Bakırköy’de sporcular yürüyecek
Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediyesi, “Amatör Spor Haftası” münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Sporun çocukların ve gençlerin üzerindeki etkilerine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amaçlanan ilk etkinlikte; 9 Ekim-Salı saat 10.30’da Bakırköylü sporcular, öğrenciler, kulüp başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri ve halkın katılımıyla İncirli Caddesi Dikilitaş Durağı’ndan Cumhuriyet(Özgürlük) Meydanı’na kadar yürüyecekler.
Yürüyüşe; Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da katılacak.
SPORUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE OBEZİTE PANELİ
Bakırköy Kaymakamlığı ve Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğin ikincisinde de; “Sporun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri ve obezite” paneli 10 Ekim-Çarşamba saat 10.30’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı panelin moderatörlüğünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu yapacak.
Panele konuşmacı olarak; Metin Albayrak(Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü), Serhat Ulueren( TV Programcısı ve Spor Yorumcusu), Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan(Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Halil Kılıçoğlu(Triatlon Federasyonu Yöneticisi), Buse Karacabey(Milli Sporcu-Serbest Dalış Apnea Dünya 7.cisi ve Türkiye Rekortmeni) katılacak.
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