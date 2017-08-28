Bakırköy'de Niyazi Mete tenis şöleni

5 bin TL ödüllü Niyazi Mete Tenis Turnuvası, 22 kategoride yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahip oldu. 12 gün boyunca şölen havasında geçen turnuvada Bakırköy Spor Vakfı (BSV) tarafından, Niyazi Mete'ye tenise olan katkılarından dolayı plaket verildi. Mete tenise olan desteğinin süreceğini söylerken, bu turnuvanın gelenekselleşeceğinin de müjdesini verdi.

GÖRKEMLİ KAPANIŞ TÖRENİ

Turnuvanın dün gerçekleştirilen kapanış törenine de ilgi büyüktü. Tüm kategorilerde ödül alan tenisçilere plaketlerini BSV Başkan Yardımcısı Hamdi İnanç, BSV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Demircan, Av. Osman Şencan, Adil Cömert, BSV Denetleme Kurulu Üyesi Zeki Yorgancı ile duayen antrenör Muharrem Ataç takdim etti.



Turnuvada ödül alan sporcular ise şöyle;



Yeni Başlayan Bayan Ceyda Özakman

35+ Tek Bayan Yana Parlak

40+ Tek Bayan Demet Uzun

45+ Tek Bayan Ayşe Çek Tamer

50+ Tek Bayan Reem Amoudi Yılmaz

55+ Tek Bayan Neşe Aslan



Yeni Başlayan Erkek Özkan Pehlivaner

25+ Tek Erkek Erhan Avşar

35+ Tek Erkek Güvenç Özkul

40+ Tek Erkek Alper Kırbıyık

45+ Tek Erkek Murat Güven

50+ Tek Erkek Ayhan Akgül

55+ Tek Erkek Gencay Üstünel

60+ Tek Erkek Çetin Keçeli

35+ Çift Bayan Nur Sorucu/Gökçenur Doğanlar

25+ Karışık Çiftler Leyla Sarıcay/AhmetYelkencioğlu

35+ Karışık Çiftler Şule Doğan/Metin Metz Öz

45+ Karışık Çiftler Belgin Yıkılmaz/Mahir Eskinazi

35+ Çift Erkekler Rıdvan Demirhan/Denis Savitski

45+ Çift Erkekler Hakan Yılmaz/Recep Alkan

55+ Çift Erkekler Önler Özcan/Çetin Keçeli