Bakırköy'de Niyazi Mete tenis şöleni

5 bin TL ödüllü Niyazi Mete Tenis Turnuvası, 22 kategoride yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahip oldu. 12 gün boyunca şölen havasında geçen turnuvada Bakırköy Spor Vakfı (BSV) tarafından, Niyazi Mete'ye tenise olan katkılarından dolayı plaket verildi. Mete tenise olan desteğinin süreceğini söylerken, bu turnuvanın gelenekselleşeceğinin de müjdesini verdi.
GÖRKEMLİ KAPANIŞ TÖRENİ
Turnuvanın dün gerçekleştirilen kapanış törenine de ilgi büyüktü. Tüm kategorilerde ödül alan tenisçilere plaketlerini BSV Başkan Yardımcısı Hamdi İnanç, BSV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Demircan, Av. Osman Şencan, Adil Cömert, BSV Denetleme Kurulu Üyesi Zeki Yorgancı ile duayen antrenör Muharrem Ataç takdim etti.
Turnuvada ödül alan sporcular ise şöyle;
Yeni Başlayan Bayan Ceyda Özakman
35+ Tek Bayan Yana Parlak
40+ Tek Bayan Demet Uzun
45+ Tek Bayan Ayşe Çek Tamer
50+ Tek Bayan Reem Amoudi Yılmaz
55+ Tek Bayan Neşe Aslan
Yeni Başlayan Erkek Özkan Pehlivaner
25+ Tek Erkek Erhan Avşar
35+ Tek Erkek Güvenç Özkul
40+ Tek Erkek Alper Kırbıyık
45+ Tek Erkek Murat Güven
50+ Tek Erkek Ayhan Akgül
55+ Tek Erkek Gencay Üstünel
60+ Tek Erkek Çetin Keçeli
35+ Çift Bayan Nur Sorucu/Gökçenur Doğanlar
25+ Karışık Çiftler Leyla Sarıcay/AhmetYelkencioğlu
35+ Karışık Çiftler Şule Doğan/Metin Metz Öz
45+ Karışık Çiftler Belgin Yıkılmaz/Mahir Eskinazi
35+ Çift Erkekler Rıdvan Demirhan/Denis Savitski
45+ Çift Erkekler Hakan Yılmaz/Recep Alkan
55+ Çift Erkekler Önler Özcan/Çetin Keçeli