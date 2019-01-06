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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
06.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Bakın kime göz kırptı! Yunus Mallı...

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Bakın kime göz kırptı! Yunus Mallı...

Wolfsburg’ta fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı rotayı Türkiye'ye çevirdi...

Almanya Ligi’nde Wolfsburg’da kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Yunus Mallı’nın, Fenerbahçe ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Alman basınında çıkan haberlere göre Yunus’un, Wolfsburg’da bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

KİRALIK FORMÜLÜ
Gelişmeleri yakından takip eden Kanarya’nın da, orta sahada hücuma dönük oynayan 26 yaşındaki futbolcuyu, sezon sonuna kadar kiralamak istediği bildirildi. (Fanatik)

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"Futbolu çok özledim"

Ozan Tufan Aytemiz Alanyaspor'a kiralandıSüper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sezon sonuna kadar anlaştı. Ozan Tufan kendisini turuncu yeşilli takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ozan Tufan, son günlerde gündemde olan ve konuşulan bir isimdi. Kendisine öncelikle camiamıza hoş geldin diyorum" dedi. Genç yıldız Ozan Tufan ise "Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı, futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum. Kendimi bu süreçte kafa, psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtacağım ve bunun da Alanyaspor'a yansıyacağını düşünüyorum. En iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
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