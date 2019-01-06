Bakın kime göz kırptı! Yunus Mallı...
Wolfsburg’ta fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı rotayı Türkiye'ye çevirdi...
Almanya Ligi’nde Wolfsburg’da kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Yunus Mallı’nın, Fenerbahçe ile temasa geçtiği öne sürüldü.
Alman basınında çıkan haberlere göre Yunus’un, Wolfsburg’da bu sezon fazla forma şansı bulamaması sebebiyle daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istediği iddia edildi.
KİRALIK FORMÜLÜ
Gelişmeleri yakından takip eden Kanarya’nın da, orta sahada hücuma dönük oynayan 26 yaşındaki futbolcuyu, sezon sonuna kadar kiralamak istediği bildirildi. (Fanatik)
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