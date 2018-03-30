Bakın hangi takımın başına geçiyor! Joachim Löw...
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olan tecrübeli isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Paris Saint Germain'de teknik adam arayışlarında yeni isimler ortaya çıktı.
Unai Emery ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi, Tuchel'in ardından Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw'ü de adaylar arasına aldı.
Fransız basınında yer alan habere göre; PSG, Löw için oldukça ısrarlı konumda yer alıyor. Löw de Fransız ekibinin başına geçmeye bir hayli sıcak. (Ajansspor)
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