Baki Mercimek’ten Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu hakkında Beşiktaş’ın eski futbolcusu menajer Baki Mercimek’ten açıklama geldi.
Baki Mercimek, "Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun ismi Beşiktaş’ın gündemine Mayıs ayı içerisinde geldi. Hollanda’daki ilişkilerimden dolayı NEC Nijmegen kulübü yetkililerinden oyuncu hakkında bilgi aldım. Bonservis bedelinin yüksek olması sebebiyle bu transfer yaklaşık 2 ay önce kapandı. Oyuncunun menajeri değilim sadece ikili ilişkilerimden dolayı eski kulübüm formasını onurla taşıdığım Beşiktaş Kulübü’ne bilgi sundum. Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş’tan yetki aldığım da yalandır" dedi. (Ajansspor)
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