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GeriFutbol Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan Sivasspor'a 58 biletli destek
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Futbol
25.12.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan Sivasspor'a 58 biletli destek

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Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan Sivasspor'a 58 biletli destek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da destek verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da destek verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şampiyonluğun en güçlü adayı Sivasspor'a destek vermek için sosyal medya hesabı üzerinden, "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganı kampanya başlattı. Sivas'ın plaka kodunu esas alarak başlattığı kampanya Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere bir çok kişi tarafından destek gördü. Sivas Milletvekili Semiha Ekinci sosyal medya üzerinden paylaştığı destek mesajında Sivaslı olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı etiketledi. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Yerlikaya da 58 bilet desteği ile kampanyaya dahil oldu. Ayrıca "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına TİM Başkanı ismail Gülle ve ASKON Başkanı Orhan Aydın da destek verdi.

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikayadan Sivasspora 58 biletli destek

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikayadan Sivasspora 58 biletli destek

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