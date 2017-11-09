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Bakan Osman Aşkın Bak’tan yabancı sınırı yorumu: Yabancının sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum

Futboldaki yabancı sporcu sayısını eleştiren MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın kulüpten ayrılırım” sözlerinin ardından milletvekilleri tartışmayı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na taşıdı.

Gamze KOLCU/ANKARA
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın bütçe görüşmelerinin ardından Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Bak, yabancı futbolcu sayılarına ilişkin sorulan sorular üzerine, “Spor kulüplerinde yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılması gerektiğine inanıyorum. Şu andaki durum, arzu etmediğimiz bir durum. Bu milli takımın başarılarına da yansıyor. Eğer üretim yapmazsak alt yapıdan oyuncuyu yetiştirmezsek, bu yapıyla sürdürülmesi mümkün değil. Hedefimiz alt yapıdan oyuncu yetiştirmek” dedi.

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