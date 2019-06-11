Bakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!
GeriFutbol Bakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
11.06.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Bakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya geldi.

İzlanda'ya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile gelen Bakan Kasapoğlu, milli takımın konakladığı otelin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay yıldızlı ekibin bu akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Milli takımımız önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Şükürler olsun cumartesi günü Fransa karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Millet olarak çok mutlu olduk. Yine aynı şekilde başarılı olacağımıza ve aynı coşku, heyecan ve inançla yarınki müsabakadan da en güzel şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Millilerimize moral vermek, destek olmak için onlarla birlikteyiz. Az önce İzlanda'ya arkadaşlarımızla birlikte geldik. Federasyon başkanı ve ekibi karşıladılar sağ olsunlar. İnşallah yarın da gün boyu hem onlarla beraber olacağız hem de takımımıza destek olacağız ve millet olarak inşallah takımımızın başarısıyla gurur duyacağız. İleriye yönelik olarak hem Avrupa şampiyonası hem de ondan sonraki süreçte cumartesi günü gözlemlediğimiz gibi, izlediğimiz gibi başarıya doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Ben şimdiden millilerimize, hocamıza, teknik ekibimize başarılar diliyorum. İnşallah sevinen taraf, galip gelen taraf, dostça, centilmence oynayan taraf olarak inşallah sevineceğiz, hep birlikte ve bu haklı gururu yaşayacağız."

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başlayan milli takımın çok iyi bir yolda olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın her zamanki destekleri, milletimizin coşkusu, heyecanı, katkısı, millilerimizin moralini her zaman en yükseklerde tutuyor. Bunu görüyoruz, bunu tecrübe ediyoruz. Bu şekilde inşallah bu maçta ve bundan sonraki uzun yürüyüşümüzde bu moralle, bu heyecanla, bu inançla başarıya kenetlendik ve yürümeye devam edeceğiz." dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da!
ABD'nin aday kadrosu belli oldu
Ünal Karaman'dan Kana Biyik’a veto | Transfer haberleri
Sofiane Feghouli'den menajerine flaş talimat