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Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak'

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Bakan Muharrem Kasapoğlu: 'Çalıştay son değil, başlangıç olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 5 gün süren Spor Çalıştayı’nın son derece verimli geçtiğini belirterek, “Bu çalıştay, yeni atılımların başlangıcı olacak” dedi

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı dün Ankara’da tamamlandı. Kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 gün süren çalıştayda verimli ve keyifli programlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Kasapoğlu, “Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştık, tüm federasyonları sadece birkaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Sportif, mali anlamda nasıl olması gerekiyor... Bunları konuştuk, çalıştık. Şunu da belirttik, bu çalıştay ‘toplandık bitti’ değil, bir başlangıç olacak. Yeni atılımların, yeni gelişmelerin yeni birtakım açılımların başlangıcı olacak. Çalıştayın sonuçlarını gelecek hafta tüm moderatörlerle bir araya gelerek konuşup, tartışacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi

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Bakan Muharrem Kasapoğlu: Çalıştay son değil, başlangıç olacak

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