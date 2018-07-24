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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
24.07.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu'nun sözü gençleri sevindirdi

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Bakan Kasapoğlu'nun sözü gençleri sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara’da Mardin ve Diyarbakırlı gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu’nun gençlere, A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını ve tuttukları takımların maçlarını tribünden izleme sözü gençleri mutlu etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun, Ankara’da bir araya geldiği Mardin ve Diyarbakırlı gençlere verdiği “A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını ve tuttukları takımların maçlarını tribünden izleme sözü” gençleri sevindirdi.

Bakan Kasapoğlu, daveti üzerine Mardin ve Diyarbakır’dan gelen 300 gençle Bakanlık merkezi binasında bir araya geldi. Gençlerle öğle yemeği yiyen Kasapoğlu’nun, gençlere yönelik sürprizleri ise gençleri mutlu etti.

Ziyarette gençlere çeşitli hediyeler veren Bakan Kasapoğlu, onlara birer de milli takım forması göndereceğini söyledi.

Gençlere, A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını tribünden izleme sözü de veren Kasapoğlu, gençlerin isteği üzerine onları tuttukları takımların bir maçını da tribünden izlemelerini sağlayacağını söyledi.

Gençlerle tek tek yakından ilgilenen ve onları bulundukları şehirlerde ziyaret etme sözü de veren Bakan Mehmet Kasapoğlu, spor yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Sizleri çok seviyoruz. Bu ülkenin tüm kaynakları gelişmeniz ve memleketimize hizmet etmeniz için var. İnşallah gelecek sizlerle birlikte çok daha güzel olacak” diye konuştu.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, kendisini ziyaret eden gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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