Bakan Kasapoğlu'nun konuğu Riccardo Fraccari
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığındaki kabulde, Bakan Kasapoğlu ve Fraccari, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretinden dolayı Fraccariye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, beyzbol ve softbol alanındaki karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını belirterek, koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.
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